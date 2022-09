Politici: ora si scende dal palco

di Sergio Genovese

Ora che si cominciano a spegnere i fari dell’ultima tornata elettorale gli eletti avranno l’arduo compito di operare a favore della nostra regione con il primo scopo di scongiurarne la estinzione vista la realtà mortifera che ci sta avvisando da tempo. Non sarà facile perché l’unico modo per scongiurare il pericolo incombente sarà quello di trattenere i giovani offrendogli possibilità di lavoro. Non sarà facile se non si coalizzeranno intelligenze e cervelli spogli da protagonismi di bandiera che appassionano tutti quelli che hanno un ruolo pubblico di riferimento. Proprio un secondo prima di martellare la tastiera con i miei polpastrelli, ho conosciuto la sconcertante realtà di Tufara essendo da ventidue anni chiusa al traffico per frane l’ unica strada che mette in collegamento il paese con la Campania confinante. I poveri residenti sfidando la legalità hanno confessato che non potendone fare a meno utilizzano lo stesso il raccordo nella consapevolezza che qualora dovesse verificarsi un incidente se ne assumeranno tutte le responsabilità. Una strada di collegamento abbandonata e chiusa da ventidue anni è la fedele immagine di che cosa sia il Molise e come sia difficile pensare di assicurargli il futuro. Lotito, Cesa, Della Porta e Cerroni da domani mattina comincino a pensare ai primi provvedimenti che si potranno realizzare per ridare vita ai nostri paesi riconsegnatogli un bar, un’edicola, una calzoleria, un forno, una falegnameria e una strada senza frane. Rivitalizzare il piccolo commercio sia pure con iniziative private potrebbe essere un tentativo ricco di materia per arginare lo spopolamento. Gli assuntori di tali iniziative dovrebbero essere facilitati riducendo le pressioni fiscali attraverso decreti legge speciali che incoraggerebbero chi legittimamente vorrebbe avere spazi di rischio controllati. Ci vorrà molta passione e vero spirito di servizio non come quello sempre sbandierato nel passato ma annegato nei miserabili retroscena della politica dove in pochi hanno pensato agli altri e in molti hanno operato con l’unico scopo di incollare con l’attack il proprio deretano alla poltrona. Non abbiamo più deroghe, gli attori dovranno scendere dal palco, dall’avanspettacolo ora si dovrà passare alla rappresentazione vera comprendendo che il tempo è scaduto. Parlare di oggi e non di domani dovrà essere la prima risposta degli eletti. Nelle analisi post voto dove mi ha sorpreso il cambio di opinione del segretario del PD Facciolla che in ventiquattro ore ha modificato la propria opinione trasformando un insuccesso in successo, tutti, vincitori e vinti, hanno promesso amore per la propria terra quella di nascita e quella acquisita (Lotito e Cesa). Sotto al palco la vita sarà un’altra. Ci sono duecentonovantamila persone che sono alla canna del gas delle speranze sociali. Un vero cambio di marcia ci potrebbe riportare a quell’entusiasmo popolare che mezzo secolo fa, ci fece sentire autonomi e padroni del nostro destino. Seguiremo passo passo l’operato di chi si è guadagnato democraticamente un ruolo che oltre a riempire le proprie ambizioni dovrà avere una funzione da ultima spiaggia per il Molise boccheggiante.