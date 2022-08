Politiche, torna in corsa Filomena Calenda

La candidata al proporzionale della Camera di “Noi Moderati” era stata inizialmente esclusa dalla Corte d’Appello del Tribunale di Campobasso

Torna in corsa per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre la candidata al proporzionale della Camera, Filomena Calenda, di “Noi Moderati” che era stata inizialmente esclusa dalla Corte di Appello del Tribunale di Campobasso per un difetto di forma (nella compilazione dei moduli era stato invertito il titolare con il supplente).



Nel pomeriggio dello scorso 23 agosto, il segretario regionale dell’UdC, Teresio Di Pietro, già protagonista in negativo per l’annullamento delle elezioni del 2011 quando fu contestata la raccolta firme dei centristi, era stato in Corte d’Appello dove aveva presentato ricorso dopo aver sanato la posizione.