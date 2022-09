Politiche, sorteggiato in Corte d’Appello l’ordine dei simboli sulla scheda

Il Movimento Cinque Stelle è in prima posizione al Senato, Italia Sovrana e Popolare alla Camera. Le coalizioni di centrosinistra e centrodestra seconda e terza su entrambe le schede

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, 1° settembre, in Corte d’appello a Campobasso il sorteggio dei simboli per stabilire l’ordine in cui compariranno sulla scheda elettorale.

Al Senato il Movimento 5 Stelle sarà al primo posto sulla scheda. A seguire il centrosinistra: ci saranno, nell’ordine, Pd, Impegno civico (il partito di Luigi Di Maio), + Europa e Alleanza Verdi-Sinistra. A seguire, la coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega; Italia sovrana e popolare, Azione e Italia Viva (la coalizione di Carlo Calenda e Matteo Renzi). In coda Unione Popolare con De Magistris e Noi Di centro (il partito di Clemente Mastella).

Sulla scheda per la Camera dei Deputati, al primo posto c’è Italia Sovrana e Popolare, seguita dalla coalizione di centrosinistra (in seconda posizione come al Senato) con, nell’ordine, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico e poi + Europa. Terza posizione per la coalizione di Centrodestra con i partiti che compariranno in questo ordine: Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d’Italia. A seguire i simboli di Azione e Italia Viva, Noi Di centro (Mastella, per intenderci) e Unione Popolare. Ultima posizione per il Movimento 5 Stelle.