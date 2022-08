Politiche, si parte: M5S e Italia Sovrana presentano le liste per Camera e Senato

Ufficializzati i nomi del terzo polo composto da Azione ed Italia Viva: saranno consegnati in Corte d’Appello nella giornata di domani, 22 agosto

Si sono aperte questa mattina, 21 agosto, le porte della Corte d’Appello del tribunale di Campobasso per ospitare i rappresentanti dei partiti che vengono a depositare le liste ufficiali per la Camera e il Senato in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

La prima lista a consegnare è stata Italia Sovrana e Popolare: per il Senato Nicola Lanza uninominale e Nicola Frenza proporzionale, per la Camera Giovanni Moriello uninominale, Stefano D’ Andrea e Valeria Soru.

Successivamente si è presentato presso la Corte d’Appello il coordinatore regionale del MoVimento 5Stelle, Antonio Federico, che ha consegnato le liste.

I pentastellati presentano al Senato per il maggioritario Ottavio Balducci, al proporzionale, invece, Marica Del Mirto. Per la Camera al maggioritario Riccardo Di Palma e al proporzionale Anna Maria Belmonte e Pasquale Casmirro.

Tutti gli altri partiti, invece, è probabile che consegneranno le liste nella giornata di domani, 22 agosto, quando si chiuderà ufficialmente la presentazione delle candidature.

Nel frattempo, sempre nella giornata di oggi 21 agosto, c’è stata anche l’ufficializzazione dei candidati del terzo polo composto da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, lista che verrà consegnata nella giornata di domani, 22 agosto.

“Alla Camera dei Deputati – si legge in una nota stampa – Donato D’Ambrosio al maggioritario, Giuseppina Occhionero e Fabio Iannucci al proporzionale.

Al Senato della Repubblica Carla Giammaria al maggioritario e Luigi Valente al proporzionale.

Dopo giorni di lavoro, di serrato confronto e senso di responsabilità di tutti, il Terzo Polo è riuscito a proporre una squadra di candidati molisani competenti e di valore. Pensiamo di poter offrire una valida alternativa di concretezza, equilibrio e serietà agli elettori molisani.

Lavoreremo insieme per una campagna elettorale corretta basata sui contenuti con la consapevolezza che possiamo essere la vera sorpresa di queste elezioni politiche. Entro domani mattina (22 agosto, ndr) avverrà il deposito delle liste”.