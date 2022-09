Politiche, quanto costa essere eletti: le cifre dei partiti

Secondo l’analisi del Corriere della Sera, si va dai 30mila euro richiesti da Forza Italia a chi otterrà un seggio e FdI (stessa somma, ma su base volontaria) ai 20mila della Lega per arrivare ai 15mila del Pd per i posti blindati così come il Terzo Polo (Italia Viva e Azione) e il M5S, oltre ad un contributo mensile fino alla fine della legislatura

I partiti, non potendo più attingere da fondi pubblici, cercano di ottenerli dagli eletti, chiedendo agli onorevoli di versare una quota nel caso di elezione. Ma quanto costa, quindi, essere eletti in Parlamento? Secondo un’interessante analisi del Corriere della Sera, c’è chi ne chiede 15 mila e chi si spinge fino a 30 mila euro (al netto del contributo mensile che i partiti richiedono) tenendo presente che, in caso di elezione, il ritorno economico vale molto di più. Una tecnica che si porta con sé qualche incognita, visto che gli accordi firmati sono privati e in Parlamento vige l’autodichìa (particolare prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti, ndr), ma è l’unica praticabile.

E così si scopre che Forza Italia chiede di versare ad ogni eletto 30mila euro nelle casse del partito in un tempo ristretto. Tutti i candidati hanno firmato un impegno scritto a versarli. Fratelli d’Italia (in cui vige un accordo su base volontaria con il partito che raramente accetta finanziamenti privati oltre i 5mila euro) chiede la stessa cifra, di cui 10mila euro subito. Ogni mese gli eletti nel partito di Meloni dovranno anche versare mille euro per il funzionamento della macchina.

La Lega chiede invece 20mila euro. Ma anche contributi mensili da 3mila euro perché il partito di Salvini accentra tutte le operazioni all’interno. Il Pd ha fatto firmare un accordo da 15mila euro a tutti i candidati dei collegi blindati. Mentre il M5S si accontenta della stessa cifra, ma chiede anche mille euro al mese agli eletti. Infine, il Terzo Polo. I renziani candidati in posizioni favorevoli dovranno dare 15mila euro e mille al mese. Simili le condizioni per gli eletti di Azione.