Politiche, partita la corsa per Roma anche in Molise, ma il voto non è scontato

Mazzuto e Niro sicuramente in lizza per il Senato. La Lega dovrebbe schierare anche Giulia Minnillo e Maria Domenica D’Alessandro

MIMMO DI IORIO

Al momento sono due le caselle certe. E lo sono da tempo. Luigi Mazzuto e Vincenzo Niro saranno candidati entrambi al Senato, il primo con la Lega, mentre per il secondo resta da capire ancora la collocazione.

E’ partita anche in Molise la corsa alle prossime elezioni politiche, dopo la crisi aperta da Matteo Salvini, che dovrebbero tenersi tra ottobre e novembre. A fare le carte, ovviamente, è la Lega. Che in regione, però, Mazzuto a parte, non ha altri candidati spendibili. E anche per questo è partita la corsa per salire sul carro verde.

Ma se si votasse ad ottobre i tempi sarebbero talmente ristretti che sarebbe complicato anche valutare gli eventuali saltatori per la candidatura. Alla Camera per il Carroccio potrebbero correre Giulia Minnillo, coordinatrice regionale della Lega giovani, e Maria Domenica D’Alessandro, già in gara per il comune capoluogo. Per quest’ultima si tratterebbe di una sorta di risarcimento per essere stata “sacrificata” a Campobasso dove la sfida era segnata.

Oltre a Mazzuto e Niro, ci sono altri consiglieri regionali pronti per la corsa a Roma. Salvatore Micone è molto vicino al neo partito di Giovanni Toti e, giocando anche di sponda con Niro, potrebbe ottenere la candidatura. Per Fratelli d’Italia, invece, sembra molto probabile la discesa in campo di Quintino Pallante che, in caso di elezione, lascerebbe il suo posto a via 4 novembre a Filoteo Di Sandro: sarebbe questo l’accordo, già trovato, nel partito regionale. In fibrillazione i vertici di Forza Italia. E’ quasi certo che il partito di Berlusconi non rientrerà nella coalizione di centrodestra. Per Salvini ci sono due strade percorribili: la coalizione di centrodestra con Meloni e Toti o la corsa in solitaria con eventuali accordi post elezioni. Nessuna delle due strade porta a Forza Italia. E sono numerosi i “big” regionali del partito Azzurro in trattativa con la Lega.

Sul fronte centrosinistra, invece, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alle Politiche del 2018: in corsa certamente ci saranno i due consiglieri regionali Fanelli e Facciolla. Secondo i sondaggi, proiettati anche a livello regionale, il centrosinistra potrebbe prendere un parlamentare con i resti. Situazione caotica, invece, nel Movimento 5 Stelle. I pentastellati restano molto forti in regione e, sempre secondo i sondaggi che circolano tra i ben informati, potrebbero prendere due parlamentari, uno sul maggioritario alla Camera di Campobasso e l’altro sul proporzionale.

Bisognerà capire, però, le decisioni che si prenderanno sulle ricandidature. Antonio Federico tecnicamente non è candidabile per il limite dei due mandati. Ma in tal senso bisognerà aspettare le valutazioni dei vertici del partito. Scenario verosimile a patto che si vada ad imminenti elezioni. Cosa che, sempre secondo i ben informati, non è affatto scontata. Bisognerà capire le valutazioni che effettuerà il presidente Mattarella e quelle di alcuni gruppi parlamentari.