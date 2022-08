Politiche, Mena Calenda: «L’obiettivo è portare la voce dei molisani a Roma»

L’assessore regionale Filomena Calenda, come noto, correrà per le prossime Politiche nelle file di “Noi moderati” sul proporzionale della Camera.

«Cari amici e amiche – ha scritto la Calenda – sono felice di condividere con tutti voi la mia candidatura alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Correrò nel proporzionale Camera con il simbolo dell’Udc. Ringrazio il presidente Cesa per questa importante opportunità.

Dal Molise a Roma il mio impegno politico avrà un unico e grande obiettivo: portare la voce dei molisani nelle massime istituzioni politiche.

Inclusione sociale, lotta alle violenze, disabilità, contrasto alle piaghe sociali sono solo alcuni dei temi affrontati durante la mia esperienza politica in consiglio prima e in giunta poi. Sono nel mio cuore e per questo continuerò a lavorare affinché la realtà futura sia migliore per tutti. Il mio programma sarà come sempre contraddistinto da affidabilità, lealtà e coerenza, i valori sui quali ho sempre fondato le mie esperienze politiche.

Cari amici e amiche, anche questa volta… Esserci sempre e ora, avanti tutta!»