Politiche, Lotito incontra Confindustria Molise e Ordine degli Infermieri

Mattinata intensa a Termoli per Claudio Lotito, candidato al Senato nel Collegio Uninominale Molise.

Dopo l’incontro, al Cosib di Termoli, con il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, Lotito ha raggiunto il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi. I due si sono confrontati su proposte e criticità del settore nell’interesse del sistema produttivo e del mondo del lavoro più in generale.

Il candidato al Senato ha poi incontrato a Termoli la Presidente dell’Ordine degli Infermieri molisani Mariacristina Magnocavallo. Un confronto nel quale sono state portate all’attenzione le problematiche della professione infermieristica in Molise, della poca attrattività e soprattutto della carenza di personale nella regione. Questo, ha preso atto il candidato al Senato, comporta una carenza qualitativa dal punto di vista assistenziale.