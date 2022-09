Politiche, l’affluenza crolla di oltre 15 punti in Molise: ha votato il 56% rispetto al 71% del 2018

ORE 23. Un tonfo di 15 punti percentuali: è il dato definitivo dell’affluenza alle urne in Molise per le elezioni Politiche. Nella nostra regione alle ore 23 ha votato il 56,52% degli aventi diritto, contro il 71,63% delle Politiche del 2018. In calo rispetto a 4 anni fa anche il dato italiano: l’affluenza definitiva si è fermata al 64%, nel 2018 era stato del 73,9%.

Il dato del Molise, come detto, è tra i più bassi, dietro solo a Calabria, Campania e Sardegna.

Tra i comuni della regione spicca il dato di Campobasso città dove l’affluenza oggi si è fermata al del 59 contro il 72,76 delle Politiche del 2018.

In Italia, invece, le più alte affluenze si registrano in Emilia Romagna (71%) e Lombardia (70,5%).

–

ORE 19. Un tonfo di 12 punti percentuali: è il dato dell’affluenza che si è registrano in Molise alle 19. Nella nostra regione alle ore 19 ha votato soltanto il 44,4% degli aventi diritto, contro il 56,57% delle Politiche del 2018. In calo rispetto a 4 anni fa anche il dato italiano: alle 19 di oggi è del 51,2%, nel 2018 era stato del 58,9%.

Il dato del Molise, come detto, è tra i più bassi, in linea con quelli del resto del Sud.

Tra i comuni della regione spicca il dato di Campobasso città dove l’affluenza oggi del 45,9, contro il 58,17 delle Politiche del 2018.

In Italia, invece, le più alte affluenze si registrano in Lombardia (58,8%) e Toscana (58,2%).

Ricordiamo che sarà possibile votare sino alle 23 di questa sera, domenica 25 settembre.

–

ORE 12. Crolla l’affluenza in Molise che fa registrare uno dei dati più bassi d’Italia. Nella nostra regione alle ore 12 ha votato soltanto il 13% degli aventi diritto, contro il 17,92 delle Politiche del 2018. Il linea con quattro anni fa il dato italiano: alle 12 di oggi è del 19,13%, nel 2018 era stato del 19,54%.

Il dato del Molise, come detto, è tra i più bassi. Secondo solo alla Campania (12,39%) e alla Calabria (12,79%).

Tra i comuni della regione spicca il dato di Campobasso città dove l’affluenza oggi del 13,87, contro il 18,81 delle Politiche del 2018.

In Italia, invece, le più alte affluenze si registrano in Lombardia (22,59%) e Veneto (22,07%). Le più basse, oltre a Campania, Calabria e Molise, ci sono Sicilia e Sardegna.

Ricordiamo che sarà possibile votare sino alle 23 di questa sera, domenica 25 settembre.