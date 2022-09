Politiche, la Lega scende in campo: oltre a Salvini arriva in Molise anche Giorgetti

Il Ministro dello Sviluppo economico del Governo Draghi sarà a Termoli la mattina del 9 settembre per l’inaugurazione della sede della Lega e un incontro al Cosib prima di spostarsi a Campobasso. Il 15 previsto l’arrivo del segretario del Carroccio direttamente nel capoluogo di regione

Doppia visita degli esponenti nazionali della Lega in Molise: oltre a Matteo Salvini, la cui visita era già stata annunciata la settimana scorsa, è prevista anche la visita del Ministro dello Sviluppo economico nel Governo Draghi Giancarlo Giorgetti.

L’arrivo di Giorgetti a Termoli è previsto nella serata dell’8 settembre per una cena con il direttivo della Lega Molise e venerdì alle 9 inaugurerà la sede elettorale del partito in Corso Umberto I, mentre alle 10 è previsto un incontro con i membri del direttivo del Cosib prima di spostarsi a Campobasso, alle 12.15, in visita a La Molisana. Alle 15, invece, è prevista l’inaugurazione della sede della Lega di corso Vittorio Emanuele.

Giovedì 15, invece, sarà la volta di Matteo Salvini di arrivare in Molise: anche il suo arrivo è previsto a Campobasso, in piazza Municipio, in un incontro durante il quale saranno presenti anche i candidati del partito, Michele Marone e Rita Colaci, oltre ad Alberto Tramontano. (foto in alto e in home page corriere.it)