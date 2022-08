Politiche, in corsa anche Unione Popolare con De Magistris: raccolte le firme necessarie

Rossano Pazzagli è candidato per il Senato, Nicoletta Radatta e Hikmet Aslan per la Camera dei Deputati: “Tutti i grandi partiti sono fuori dalla realtà tranne il nostro”

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 agosto, i delegati di Unione popolare hanno consegnato, al Tribunale di Campobasso, le sottoscrizioni alla propria lista per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Più di 1000 firme a fronte delle 750 necessarie.

“Un risultato affatto scontato – hanno scritto in una nota – ottenuto in condizioni particolarmente sfavorevoli, in pieno periodo di vacanza, con pochissimo tempo a disposizione. Una tale impresa non sarebbe stata possibile senza l’impegno generoso dei nostri attivisti sparsi su tutto il territorio regionale. È un elemento, quello dell’impegno volontario e militante, che va sottolineato come fenomeno in netta controtendenza rispetto allo spettacolo osceno offerto dai partiti che si candidano a governare il Paese per i prossimi 5 anni”.

Da una parte “i comitati d’affari – hanno spiegato – al cui interno infuriano le lotte tra personaggi ambiziosi quanto mediocri per spartirsi le poltrone, dall’altra uomini e donne – tanti giovanissimi – che vogliono dar vita ad una società in cui ognuno abbia e faccia la sua parte, dove nessuno si senta escluso. Come ha giustamente rilevato il Fatto Quotidiano – testata non sospettabile di bolscevismo – in un articolo pubblicato stamattina sul proprio sito, ‘tutti i grandi partiti sono fuori dalla realtà tranne Unione popolare’”.

Unione popolare sarà dunque presente con il proprio simbolo anche nella circoscrizione molisana. Rossano Pazzagli candidato per il Senato, Nicoletta Radatta e Hikmet Aslan per la Camera dei Deputati.

Infine, stasera Nicoletta Radatta parteciperà all’assemblea pubblica promossa da Termoli bene comune – rete della sinistra, per la difesa dell’ospedale S. Timoteo e per la sanità pubblica di qualità, che si terrà a Termoli nel piazzale antistante la chiesa di S. Antonio.