Politiche, i 5 Stelle si presentano. Federico: «Stiamo recuperando grazie alla forza del presidente Conte»

Un rinnovato entusiasmo e volti nuovi. Sono queste le parole d’ordine in casa Movimento 5 Stelle che questa mattina, venerdì 2 settembre, ha presentato ufficialmente i candidati al Parlamento per le Politiche del prossimo 25 settembre.

«Un rinnovato entusiasmo – ha detto Antonio Federico, coordinatore regionale del Movimento – che abbiamo visto anche l’altra sera a Termoli quando il presidente Conte ha fatto una passeggiata nel centro cittadino ed è stato abbracciato dall’entusiasmo dei cittadini: credo sia l’unico leader in Italia che possa permettersi di fare una cosa del genere, senza peraltro ricevere una sola contestazione.

Ci presentiamo a questa tornata con rinnovato entusiasmo e nuove candidatura, cosa che appartiene allo spirito del Movimento: ognuno, infatti, ha la possibilità di potersi esprimere e presentare.»

Il Movimento 5 Stelle presenta, come noto, all’uninominale del Senato Ottavio Balducci, mentre al proporzionale Maria Del Mirto. All’uninominale della Camera il 25enne Riccardo Di Palma, che probabilmente sarà uno dei più giovani candidati d’Italia, e al proporzionale la dottoressa Annamaria Belmonte e Pasquale Casmirro.»

Rispetto a 5 anni fa, quando il Movimento fece cappotto in regione, lo scenario è completamente diverso, anche se i sondaggi danno il Movimento in risalita. «I sondaggi per noi hanno sempre lasciato il tempo che trovano, negli ultimi giorni abbiamo recuperato tanto, circa 3 punti percentuali, e ciò è dovuto alla coerenza e alla forza delle parole del presidente Conte che in questi giorni sta girando l’Italia e raccontando il nostro programma e soprattutto la coerenza dei nostri progetti.»

«In Molise il Movimento 5 Stelle – si legge in una nota – si presenta con entusiasmo e responsabilità. L’entusiasmo di chi continua a concepire la politica come possibilità di mettersi al servizio del bene comune; la responsabilità di chi, dopo le esperienze di governo, fornisce soluzioni alle difficoltà del Molise e del Paese: lavoro, sanità e infrastrutture fisiche e digitali, come priorità.

Alla Camera dei deputati, per l’uninominale ci sarà Riccardo Di Palma, tra i più giovani candidati d’Italia, laureato ed esperto di economia e finanza. Un giovane che conosce i problemi di tanti coetanei che hanno bisogno di sgravi per acquistare una casa o per trovare un lavoro, di incentivi allo studio universitario e all’imprenditoria, di stage retribuiti, di startup più libere dalla burocrazia.

Sul proporzionale c’è Annamaria Belmonte, medico dell’emergenza territoriale 118 del Molise, in passato medico legale convenzionata Inps e con il ministero dell’Economia per le Commissioni mediche di verifica.

La rappresentante di una precisa idea di sanità. Una sanità che torni alla gestione diretta dello Stato, che annoveri nomine dirigenziali slegate dalla politica, che incentivi i Pronto soccorso e garantisca ai precari retribuzioni adeguate e stabilità.

Sul proporzionale Camera anche Pasquale Casmirro, laureato in Relazioni internazionali, caposegreteria dell’assessorato al Turismo ed enti locali in Regione Lazio, già caposegreteria del sottosegretario agli Affari europei, Laura Agea, e del gruppo M5S in Consiglio regionale del Molise.

Una persona che conosce bene il meccanismo dei fondi europei, tema quanto mai attuale visto che c’è da spendere bene ed equamente le risorse del Pnrr e c’è da istituire un Piano energetico di ripresa con cui contrastare la pandemia energetica, aiutare famiglie e imprese, investire di più in fonti rinnovabili.

Al Senato, sull’uninominale c’è Ottavio Balducci: avvocato, già presidente della Camera Civile di Isernia, che spesso si confronta con le esigenze delle imprese e del sociale.

Per tutelarle bisogna partire riducendo il gap infrastrutturale tra i territori, realizzando autostrade digitali, tagliando il cuneo fiscale per facilitare le assunzioni. Agevolazioni che vanno garantite soprattutto alle persone con disabilità, sul piano lavorativo, ma anche sociale, sanitario e strutturale.

Sempre al Senato, sul proporzionale c’è Maria Del Mirto, consulente aziendale ed esperta della normativa sui bonus in edilizia con particolare riferimento al Superbonus 110%, la misura simbolo di un modello sostenibile di consumo energetico. Una misura da rilanciare sbloccando i crediti e da stabilizzare come tutte le agevolazioni edilizie, per pianificare gli investimenti sugli immobili e migliorare i livelli di risparmio energetico in modo da mitigare i costi delle bollette.

Dunque il Movimento 5 Stelle punta su professionisti che amano il Molise, ne conoscono le difficoltà e le potenzialità. Persone che grazie al proprio lavoro sono in contatto con le questioni più sfidanti per la nostra regione e per l’intero Paese: lavoro, sanità, politiche giovanili, fondi europei, tutela delle piccole e medie imprese.

Sono donne e uomini che mettono testa, cuore e coraggio a disposizione del Paese, nella consapevolezza che a contare più di ogni altra cosa sono le idee e le risposte alle esigenze comuni e non i soliti volti.