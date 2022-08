Politiche, Facciolla: “Portiamo con noi i valori della nosrta gente”

“Il partito democratico – ha scritto il segretario regionale Vittorino Facciolla e candidato al proporzionale due della camera – mi ha nuovamente offerto la possibilità di candidarmi alla Camera dei deputati in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

So bene che è una partita difficile, ma so anche che questa volta la giocherò con una squadra estremamente motivata, composta da straordinari compagni che hanno coraggio, competenza e gambe per poterla affrontare parlando ai cittadini, confrontandosi con loro, stringendo mani e scambiando sorrisi.Lo faremo con la fierezza di chi esprime amore e generosità per il proprio territorio, per la propria comunità regionale. Lo faremo portando con noi i valori della nostra gente, consapevoli dell’onore e dell’onere che comporta la rappresentanza di un’intera Regione.”