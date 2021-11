Politiche e Regionali 2023, corsa già partita. Tanti candidati per il Centrosinistra, nessuno per il Centrodestra

La grande corsa alle Regionali 2023 è già partita e la coincidenza con le Politiche aiuterà sicuramente tutti i partiti a distribuire quante più candidature possibili, in modo da non scontentare nessuno. Le tante voci su possibili candidati alla presidenza della Regione spesso sono solo paraventi per mascherare il vero obiettivo: cinque anni a Roma, senza fare un granchè e con stipendi da favola. L’esempio di quanto sta accadendo nel Pd è emblamatico. Partendo da chi vanta più meriti per il successo di Isernia, arrivato dopo Bojano e Agnone, Facciolla e Fanelli hanno avviato una discussione interna. Facciolla, per la Regione, sembrerebbe non precludere un’alleanza con i partiti di centro, tipo Udc, Popolari e Orgoglio Molise (leggi Patriciello), oltre che con i Grillini. Al contrario, la Fanelli non vorrebbe sentir parlare di personaggi ad andamento variabile, come Micone, Cefaratti, Cotugno e Niro, che vanno da destra a sinistra a seconda delle convenienze politiche, e propende per un sistema bloccato Pd-Grillini-Civici. Insomma, la ricetta Isernia, già sperimentata con successo a Bojano e Agnone, anche se con qualche distinguo. Per dirla in parole povere, Facciolla guarda al sistema ”Frattura”, quando ci fu la grande alleanza vincente di tutti contro Iorio, Fanelli, invece, è più selettiva e non vuole imbarcare quelli che oggi appoggiano Toma e ieri appoggiavano Frattura. Chi vincerà tra i due?

Non si sa, ma il gioco delle parti è in corso ed è sicuro che, se Facciolla non sarà il candidato presidente, sicuramente sarà candidato al Senato col maggioritario. Viceversa la Fanelli, se non sarà lei la candidata presidente, è già pronta con la candidatura al Senato. La Camera, sempre al maggioritario, non si tocca, l’uscente Federico è blindato. Così la vedono quelli del Pd, ma nel variegato mondo del Centrosinistra, ogni giorno, si fa sempre più forte la spinta dei civici, cioè di chi vorrebbe un’alleanza di movimenti e associazioni svincolata dai partiti più grandi come Pd e Grillini. Anche qui il Totopresidente è già in piena evoluzione e di nomi se ne fanno in abbondanza, anche molto competitivi. Da Enzo Iacovino, a Massimo Romano, per finire con due ”amazzoni”, tutte e due di nome Rossella e tutte e due donne di successo. La preside del Pagano, Rossella Gianfagna, o la manager della Molisana, Rossella Ferro. Attenti ai civici, potrebbero essere loro la vera sorpresa del Centrosinistra.

Sull’altro fronte, quello del Centrodestra, è buio totale. Qualcuno parla nuovamente di Enzo Di Giacomo, ma l’unica novità è la sintonia che si sta sviluppando tra Patriciello e Italia Viva di Renzi. Un legame ancora indefinito, così com’è indefinita la scelta che farà Patriciello per la Regione. Per ora solo cortine fumogene, ma la strada che porta in via Genova, negli ultimi anni, ha sempre avuto il suo inizio a Pozzilli. Vedremo che succederà a breve. (Redis)