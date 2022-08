Politiche, domani Forza Italia presenta i suoi candidati: in Molise anche Tajani

Il coordinatore nazionale del partito sarà alle 11 al Centrum Palace

Domani mattina, lunedì 29 agosto, si terrà presso il Centrum Palace di Campobasso, a partire dalle ore 11, la presentazione della lista di Forza Italia per le Politiche del 25 settembre.

Saranno presenti, oltre ai candidati locali, Claudio Lotito, candidato del centrodestra per l’Uninominale del Senato, e il coordinatore nazionale di Forza Italia antonio Tajani.

Occasione utile per i candidati per rpesentarsi ufficialmente e per il coordinatore nazionale del Partito per esporre programmi obiettivi e di forza Italia.