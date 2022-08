Politiche, Di Pietro: “Impossibile opporsi a Lotito”. Marone: “Votate candidati molisani”

Alle 20 di questa sera scadranno i termini per le candidature in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Ieri hanno consegnato il Movimento 5 Stelle, Italia Sovrana e Popolari e Noi di Centro.

Questa mattina è stata la volta di Noi Moderati con il segretario regionale dell’Udc Teresio Di Pietro che si è recato in Corte d’Appello per depositare le liste.

Sul proporzionale della Camera, come già annunciato, capolista sarà l’assessore Calenda che correrà insieme a Vittorio Colarelli, al Senato, invece, ci sarà Mimmo Izzi.

Anche Teresio Di Pietro non ha nascosto il suo disappunto per la scelta del centrodestra ricaduta su Lolito. «Noi siamo la quarta gamba del centrodestra, la meno importante, e sicuramente non potevamo opporci alla scelta effettuata dai vertici nazionali».

L’appello di Marone (Lega): “Votate i molisani che sono in lista”

“La Lega, in base all’algoritmo nazionale della coalizione, non si è vista attribuire collegi uninominali. Laddove fosse accaduto, avrebbe presentato dei candidati molisani”. Lo ha detto il segretario regionale della Lega, Michele Marone, presente in Corte d’Appello per la consegna delle liste per Camera e Senato.

“Comunque il centrodestra è compatto, corriamo e lavoriamo sul territorio. Rivolgo – ha concluso Marone – un invito ai cittadini molisani: votare i molisani perché sono in lista”.