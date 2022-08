Politiche, Di Michele si ritira: “Non ho più lo spirito per affrontare la prossima campagna elettorale”

“Mi rendo conto che non ho lo spirito per affrontare la prossima campagna elettorale”.

È con queste parole che Nick Di Michele, consigliere comunale e candidato alle parlamentarie con il MoVimento 5Stelle ha deciso di ritirare la sua candidatura.

L’ufficialità, come solito del MoVimento, è arrivata attraverso i social.

“Da sempre – scrive Di Michele – il M5S é stato per me e per i miei compagni di viaggio un rifugio sicuro, un luogo ove fare politica per i cittadini e con i cittadini.

Ho partecipato alle parlamentarie per le prossime elezioni politiche ottenendo enorme fiducia dagli attivisti e dagli iscritti, ciò mi ha reso felice e nello stesso tempo gravato di grande responsabilità.

Per le ragioni che conosciamo legate alla parità di genere sono ststo spostato in 2′ posizione, cosa che non ho assolutamente gradito ma come soldato ho accettato.

Oggi mi rendo conto però che non ho più lo spirito per affrontare la prossima campagna elettorale e con profondo rammarico e dispiacere comunico che non sarò candidato in nessuna lista del m5s per scelta personale.

Auguro ai candidati grandi fortune con l’auspicio che si possa raggiungere un ottimo risultato”.