Politiche di coesione e cooperazione territoriale, convegno nella sede Unimol di Termoli

Grande partecipazione, questa mattina, nella sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise al convegno promosso dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dal titolo:”Dialoghi sulle politiche di coesione e la cooperazione territoriale: una proposta per i giovani in Molise”, nell’ambito del Progetto europeo Italia-Croazia “Framesport” di cui l’Aast è partner.

Studenti universitari e dell’Ipseoa Federico II di Termoli hanno affollato l’auditorium dell’Unimol per seguire l’evento aperto dal responsabile della sede di Termoli dell’ateneo molisano, Luciano De Bonis che ha visto gli interventi dei docenti universitari Rossano Pazzagli e Marco Giovagnoli, i partner dell’Interreg Framesport e il racconto delle esperienze di studenti laureati come Lorenzo Blascetta con la cooperativa di comunità a Montemitro e Stefano Rinaldi, che ha organizzato la conferenza di oggi per conto dell’associazione AEBR (Association of European Border Region) con sede a Berlino. Il professionista, da diversi mesi, è ospite dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dove sta svolgendo un’esperienza professionale di supporto alla comunicazione del progetto europeo “Framesport”, finanziato nell’ambito del programma CBC VA Interreg Italia – Croazia.

Al centro del convegno con Tavola rotonda, le tematiche di politica di coesione dell’Unione Europea, la cooperazione territoriale in un’ottica che tenga conto del ruolo chiave che possono rivestire oggi e in futuro i giovani nell’ambito di progetti europei. L’evento ha voluto rappresentare uno stimolo per gli studenti molisani ad essere protagonisti di iniziative e progetti europei restando nella propria terra d’origine.

Il convegno ha visto una prima parte dedicata agli interventi dei relatori sulle politiche di coesione territoriale e una seconda parte dedicata al focus sull’Interreg “Framesport” con le relazioni dei partner del progetto europeo.

“Il turismo è il motore di sviluppo di un territorio ma va integrato con le altre realtà economiche” il commento del Commissario straordinario dell’Aast cheha moderato l’evento. Per De Bonis:”La cooperazione territoriale è elemento fondamentale delle politiche di coesione”.