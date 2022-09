Politiche del 25 settembre, pubblicati i fac-simile delle schede elettorali

Sono stati pubblicati sul sito della Prefettura di Campobasso i fac-simile delle schede per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre in Molise sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica. Sulla scheda rosa sono riportati i nomi dei candidati alla Camera, mentre su quella gialla quelli al Senato della Repubblica.

Per votare:

si può tracciare un segno sul nome del candidato uninominale che si presenta con un partito o con una coalizione di essi, assegnando un voto al candidato e alla lista collegata, e viceversa sul candidato per darlo anche alla sua lista.

se invece la X è per un candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

si può altrimenti decidere di segnare il nominativo del candidato del collegio uninominale e il contrassegno della lista per dare il proprio voto sia al candidato sia alla lista e ai suoi candidati plurinominali.

si può tracciare una duplice X sul contrassegno della lista e i candidati nel collegio plurinominale della lista stessa diventa un voto valido per la lista e per il suo candidato uninominale.

Non è valido il voto disgiunto, tracciando quindi un segno sul nome di un candidato uninominale e poi sul contrassegno di una lista ad esso non collegata. In quel caso il voto viene annullato.