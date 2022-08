Politiche, centrosinistra: Federica Vinci rinuncia alla candidatura

La vicesindaca di Isernia, come da noi anticipato ieri mercoledì 17 agosto in anteprima, era stata indicata sull’uninominale alla Camera: “Sento di dover rispettare quei valori con cui mi sono presentata alla città nove mesi fa: coerenza e coraggio”

Il centrosinistra – come da noi anticipato ieri, mercoledì 17 agosto, in anteprima (L’ARTICOLO QUI) – aveva puntato su Federica Vinci per guidare la coalizione sull’uniminale alla Camera, ma l’esponente di Volt e vicesindaca di Isernia ha deciso di rinunciare a correre per Montecitorio. “La richiesta di candidarmi a queste elezioni politiche da parte del PD e del mio partito, Volt, come candidata dell’intera coalizione di centro sinistra è un grande onore: è bello vedere riconosciuto il lavoro che si fa sul territorio. Tuttavia – ha spiegato – è proprio a questo territorio e alle sue persone, tra elettori, attivisti e consiglieri comunali di Volt con cui mi sono confrontata in queste ore, che io sono profondamente legata: sono stata nominata vice sindaca appena nove mesi fa e ci sono tantissime cose che stiamo facendo e tantissime altre che non credo di poter lasciare indietro in questo momento, anche se solo per la campagna elettorale.

Ora, sento di dover rispettare quei valori – ha sottolineato la vicesindaca – con cui mi sono presentata alla città nove mesi fa: coerenza e coraggio. Il coraggio di dire di no delle volte, anche se è difficile, e la coerenza di rispettare il proprio mandato e i propri elettori. Sono convinta che il centro sinistra riuscirà a trovare un candidato o una candidata che possa rappresentarci al meglio e, come Volt, sosterremo con forza questa coalizione, proprio perché – ha concluso Vinci – crediamo sia l’unica alternativa valida nel nostro Paese in questo momento. Con coraggio e coerenza, andiamo avanti”.