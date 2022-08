Politiche, centrodestra: Cesa è il nome per la Camera

Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, in rampa di lancio per la candidatura nel maggioritario del Centrodestra alla Camera. I rumors romani confermano che Cesa sarebbe stato indicato all’unisono da Fdi, Fi e Lega, in rappresentanza dell’alleanza dei partiti della galassia di Centro. Ma c’è di più, Cesa è stato fortemente sostenuto anche dall’Udc molisano che vede candidato nella sua regione il segretario nazionale, per il quale è previsto anche un ruolo di governo. Il maggioritario Camera quindi all’Udc, mentre la Tartaglione dovrebbe essere la capolista del proporzionale, sempre alla Camera. Anche per lei, Forza Italia promette futuri incarichi di governo, elezione a parte. Per il senato invece, è in corso un sondaggio mirato del Centrodestra che potrebbe anche riservare sorprese. Infatti il nome potrebbe venire fuori dal mondo delle imprese.