Politiche, anche in Molise si impone il centrodestra: eletti Cesa, Lotito e Della Porta. Cinque Stelle primo partito

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in regione: resta da assegnare il seggio Proporzionale Camera

Il centrodestra si è imposto anche in Molise, così come nel resto del paese. La nostra regione ha eletto Lorenzo Cesa (all’Uninominale della Camera), Claudio Lotito (all’Uninominale del Senato) e Costanzo Della Porta di Fratelli d’Italia al Proporzionale del Senato. Per il seggio relativo al Proporzionale della Camera bisognerà attendere.

SENATO DELLA REPUBBLICA – UNINOMINALE

SEZIONI 393 SU 393 Voti Percentuale Rossella Gianfagna

Centrosinistra (PD, Sinistra Italiana, Verdi, +Europa, Impegno Civico) 30.503 23,52% Claudio Lotito (ELETTO)

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) 55.656 42,92% Ottavio Balducci

Movimento 5 Stelle 31.614 24,38% Carla Giammaria

Azione-Italia Viva 6.029 4,65% Nicola Lanza

Italia Sovrana e Popolare 2.211 1,70% Antonio Visco

Noi di Centro 1.380 1,06% Rossano Pazzagli

Unione Popolare 2.293 1,77%

SENATO DELLA REPUBBLICA – PROPORZIONALE

SEZIONI 393 SU 393 Voti Percentuale PARTITO DEMOCRATICO

Giuseppe Cecere 23.790 18,34% SINISTRA ITALIANA-VERDI

Bartolomeo Terzano 3.782 2,92% +EUROPA

Giuseppina Di Stasi 2.006 1,55% DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO

Gaetano Giudice 925 0,71% FORZA ITALIA

Nicola Cavaliere 16.434 12,67% FRATELLI D’ITALIA (ELETTO)

Costanzo Della Porta 29.063 22,41% LEGA

Alberto Tramontano 8.434 6,50% NOI MODERATI

Mimmo Izzi 1.725 1,33% MOVIMENTO 5 STELLE

Marica Del Mirto 31.614 24,38% AZIONE-ITALIA VIVA

Luigi Valente 6.029 4,65% ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Nicola Frenza 2.211 1,70 NOI DI CENTRO

Gianluca Di Pasquale 1.380 1,06% UNIONE POPOLARE

Rossano Pazzagli 2.293 1,77%

CAMERA DEI DEPUTATI – UNINOMINALE

SEZIONI 393 SU 393 Voti Percentuale Alessandra Salvatore

Centrosinistra (Pd, Sinistra-Verdi, +Europa, Impegno Civico) 30.189 23,35% Lorenzo Cesa (ELETTO)

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) 55.472 42,90% Riccardo Di Palma

Movimento 5 Stelle 31.441 24,32% Donato D’Ambrosio

Azione-Italia Viva 6.250 4,83% Giovanni Moriello

Italia Sovrana e Popolare 2.128 1,65% William Ciarallo

Noi di Centro 1.516 1,17% Hikmet Aslan

Unione Popolare 2.306 1,78

CAMERA DEI DEPUTATI – PROPORZIONALE