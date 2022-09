Politiche, anche in Molise si impone il centrodestra: eletti Cesa, Lotito e Della Porta. 5 Stelle primo partito

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in regione: per il seggio del Proporzionale Camera bisognerà attendere

Il centrodestra si è imposto anche in Molise, così come nel resto del paese. La nostra regione ha eletto Lorenzo Cesa (all’Uninominale della Camera), Claudio Lotito (all’Uninominale del Senato) e Costanzo Della Porta di Fratelli d’Italia al Proporzionale del Senato. Per il seggio relativo al Proporzionale della Camera bisognerà attendere.

SENATO DELLA REPUBBLICA – UNINOMINALE

SEZIONI 274 SU 393 Voti Percentuale Rossella Gianfagna

Centrosinistra (PD, Sinistra Italiana, Verdi, +Europa, Impegno Civico) 17.253 22,35 Claudio Lotito

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) 34.343 44,49% Ottavio Balducci

Movimento 5 Stelle 18.640 24,15% Carla Giammaria

Azione-Italia Viva 3.518 4,56 Nicola Lanza

Italia Sovrana e Popolare 1.159 1,50 Antonio Visco

Noi di Centro 973 1,26 Rossano Pazzagli

Unione Popolare 1.305 1,69

SENATO DELLA REPUBBLICA – PROPORZIONALE

SEZIONI 274 SU 393 Voti Percentuale PARTITO DEMOCRATICO

Giuseppe Cecere 13.622 17,65% SINISTRA ITALIANA-VERDI

Bartolomeo Terzano 2.077 2,69% +EUROPA

Giuseppina Di Stasi 1.024 1,33% DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO

Gaetano Giudice 530 0,69% FORZA ITALIA

Nicola Cavaliere 11.125 14,41% FRATELLI D’ITALIA

Costanzo Della Porta 17.133 22,20% LEGA

Alberto Tramontano 5.207 6,75% NOI MODERATI

Mimmo Izzi 878 1,14% MOVIMENTO 5 STELLE

Marica Del Mirto 18.640 24,15% AZIONE-ITALIA VIVA

Luigi Valente 3518 4,56% ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Nicola Frenza 1.158 1,50 NOI DI CENTRO

Gianluca Di Pasquale 973 1,26% UNIONE POPOLARE

Rossano Pazzagli 1.305 1,69%

CAMERA DEI DEPUTATI – UNINOMINALE

SEZIONI 178 SU 393 Voti Percentuale Alessandra Salvatore

Centrosinistra (Pd, Sinistra-Verdi, +Europa, Impegno Civico) 9.647 23,03% Lorenzo Cesa

Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) 18.972 45,29% Riccardo Di Palma

Movimento 5 Stelle 9.073 21,66% Donato D’Ambrosio

Azione-Italia Viva 1.973 4,71% Giovanni Moriello

Italia Sovrana e Popolare 676 1,71% William Ciarallo

Noi di Centro 791 1,89% Hikmet Aslan

Unione Popolare 757 1,81

CAMERA DEI DEPUTATI – PROPORZIONALE