Politica regionale nel caos, la preoccupazione dell’Ali Molise

L’Ufficio di Presidenza di ALI Molise, riunitosi ieri in videoconferenza, vuole esprimere preoccupazione ed inquietudine relativamente alla caotica situazione politica di questi giorni in seno alla Regione Molise; infatti, gli ultimi clamorosi ed inattesi sviluppi, che di fatto portano la Regione a non avere una Giunta nel pieno delle funzioni ed un Consiglio Regionale in evidente fibrillazione, destano non poche preoccupazioni tra i cittadini e tra le forze economiche ed imprenditoriali.

Tra l’altro i molisani non accettano e nemmeno comprendono come si possano attuare strategie politiche meramente utilitaristiche, in un momento in cui l’emergenza sanitaria in Molise è ancora in atto e tutti gli amministratori regionali dovrebbero occuparsi costantemente di far fronte alle problematiche sanitarie ed economiche in essere, preparando ed organizzando un’auspicata fase di progressivo allentamento delle misure restrittive.

Uno dei momenti più difficili per l’intera umanità che, anche in Molise, apre il fronte ad una inevitabile crisi economica e del lavoro, meriterebbe maggior senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche in campo, invece di assistere a colpi di scena, bagarre amministrativa e ricorsi giudiziari.

Credendo di poter esprimere anche il disagio di molti amministratori locali, si auspica che si possa tornare presto ad agire con responsabilità ed equilibrio, nell’interesse esclusivo dei cittadini e per la tutela della nostra regione, affinché si passi rapidamente alla cosiddetta “ Fase 2 “ dell’emergenza per il contrasto della diffusione del COVID -19.

ALI Molise, quale organo di tutela delle autonomie locali, resta a disposizione di tutti gli amministratori regionali, provinciali e comunali per lavorare con fattiva collaborazione alla gestione della crisi sanitaria ed economica in atto, rendendosi anche disponibile a partecipare all’unità di crisi regionale o qualsiasi altro tavolo di lavoro in favore dei molisani e per la pronta ripresa socio economica del Molise.

Il Presidente ALI Molise

Luigi Valente