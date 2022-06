Politica, Micone porta Di Lucente da Cesa, a sinistra c’è un’alternativa: l’ex “mani pulite” Antonio Di Pietro

Ieri Micone ha accompagnato Andrea Di Lucente a Roma da Cesa. L’Udc potrebbe accogliere tra le sue braccia anche un altro consigliere regionale, Armandino d’Egidio, i cui rapporti con Forza Italia sono oramai logori. Fratelli d’Italia, se non si dovesse trovare una sintesi con il resto del centrodestra sul nome del candidato governatore, non è da escludere che possa correre da sola, puntando su Michele Iorio. Come del resto è già accaduto a Isernia alle comunali. Nel resto della coalizione rimangono comunque in piedi le candidature di Michele Scassera e Francesco Roberti, col sindaco di Termoli che sembra particolarmente gradito alla Tartaglione. Non è però da sottovalutare Antonio D’Aimmo, figlio d’arte. Per uno schieramento trasversale, starebbero invece venendo fuori Vincenzo Di Giacomo, presidente del tribunale di Isernia, e Rossella Gianfagna, rettore del Mario Pagano. C’è infine l’ipotesi che incontrerebbe il gradimento di gran parte dell’opinione pubblica, ma anche di movimenti stanchi dell’attuale sistema di cose, con Antonio Di Pietro a capo di un governo di salute pubblica in grado di condurre il Molise fuori dalla crisi di credibilità delle istituzioni in cui è caduto.