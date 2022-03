Politica, in vista delle regionali nasce la Coalizione Civica per il Molise

Si tratta di un gruppo di associazioni operanti su vari territori che hanno deciso di avviare un percorso per la costituzione di un soggetto civico

Nei giorni scorsi si è costituito il Comitato promotore per la Coalizione Civica per il Molise. Un gruppo di associazioni operanti su vari territori della regione hanno deciso di avviare un percorso per la costituzione di un soggetto civico.

Le associazioni promotrici sono partite dalla considerazione che in questa fase politica, amministrativa e sociale della storia del Molise, è essenziale un forte protagonismo della società civile nella politica molisana anche in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno.

Il gruppo di associazioni che hanno aderito hanno individuato le principali linee strategiche di un nuovo Molise in tema di sviluppo, innovazione, sanità, turismo sostenibile e accessibile, difesa dell’ambiente, gestione dei beni comuni, agricoltura e su altre tematiche fondamentali per il futuro della regione su cui confrontarsi con quanti vorranno condividere questo progetto.

“Costituendo il Comitato promotore – affermano le associazioni – intendiamo avviare un percorso di condivisione con associazioni, comitati, movimenti che hanno i nostri stessi intendimenti e che avvertono la necessità di un mutamento profondo e radicale delle politiche nella nostra regione per arrivare ad una comune elaborazione di progettualità, di proposte e di iniziative”.

L’obiettivo di fondo è quello di contribuire a creare le condizioni perché vi sia una netta discontinuità con il passato recente e remoto e per questo si ritiene necessario aprirsi al confronto con quanti riconoscono questa urgenza. All’iniziativa hanno già dato il proprio sostegno anche singoli cittadini. In questi giorni sono stati attivati il sito internet (www.coalizionecivicamolise.com) istagram ( @comitato_civiche_molise) e la pagina facebook ( coalizione civica per il Molise comitato promotore) per poter fornire informazioni sulle iniziative che saranno organizzate e poter partecipare al confronto e alla discussione sulle tematiche più importanti che riguardano la regione.

Per ricevere informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: comitatocivichemolise@gmail.com.

Le associazioni aderenti sono:

MOLISE DOMANI,

MOLISE 2030,

LA FONTE,

MOLISE CITTA’ IDEALE,

CITTA’ NUOVA,

MOLISE EUROPEO,

MACCHIA DOMANI,

ISDE MOLISE,

PER IL NOSTRO MOLISE e DEMOCRAZIA POPOLARE.