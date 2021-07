Polisportiva Molise, quarto posto ai campionati italiani per Daria Tucci

E’ un risultato di altissimo livello quello realizzato Sabato 10 Luglio a Rieti da Daria Tucci, atleta e punta di diamante della Polisportiva Molise. La giovane molisana ha conquistato un prestigiosissimo quarto posto in occasione dei Campionati Italiani cat. Allieve, percorrendo con il tempo di 7’24”87 la distanza dei 2000 siepi, una delle gare più dure e tecniche del programma. La prestazione, arrivata al termine di una gara coraggiosa e ben condotta, proietta Daria ai vertici dell’atletica nazionale. In alto, dunque, il nome della regione e della Polisportiva Molise, la cui bacheca si arricchisce di un altro eccezionale risultato.

Tanta la soddisfazione del presidente Franco De Lellis e di tutto lo staff tecnico, spesso costretto ai “salti mortali” per portare avanti l’Atletica nella nostra regione, e che nonostante mille difficoltà e le gravi carenze strutturali dell’impiantistica molisana, riesce a mantenere stabilmente il sodalizio rossoblù ad alti livelli.

E’ il momento dei festeggiamenti, dunque, per la Polisportiva Molise, che si appresta a chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione: l’ultimo appuntamento è fissato per Martedì 20 Luglio nella suggestiva cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove una folta pattuglia rossoblù si cimenterà in un prestigioso meeting.