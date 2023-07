Polisportiva Molise, addio al dirigente Carlo Di Pasquale

«Apprendiamo con sgomento – si legge in un post della Polisportiva Molise pubblicato sui propri canali social ufficiali – della scomparsa del nostro dirigente Carlo Di Pasquale. Se ne va una persona dalle doti rare: gentile, umana, generosa, altruista, amico di tutti. Ma soprattutto, un grande amico della Polisportiva Molise, alla quale ha risposto sempre “presente”, ogni volta che ce n’era bisogno.

Il dolore è troppo per trovare le parole adatte, in momenti come questi. Carissimo Carlo, sappi solo che sei stato una colonna portante, un punto di riferimento, un amico sincero. Grazie per tutto, non ti dimenticheremo mai».