Polisportiva Kalena e Spal di nuovo “insieme”

Rinnovata l’affiliazione alla squadra di Ferrara che milita nel campionato di serie A

La Polisportiva Kalena 1924 ha rinnovato l’affiliazione alla gloriosa squadra di Ferrara, la S.P.A.L., che milita nel campionato di serie A. Marco Aventi, Responsabile tecnico ed organizzativo di tutte le Società affiliate alla SPAL in Italia e all’estero, è tornato in Molise per formalizzare l’atto e riconfermare il progetto di collaborazione con la società sportiva casacalendese. La Polisportiva Kalena è la prima Società in Molise ad aver ufficializzato l’affiliazione nel 2018. Il “Progetto Società Affiliate”, non ha uno scopo di natura economica, bensì vuole sviluppare una collaborazione a 360 gradi per condividere il percorso e gli obbiettivi per diventare un punto di riferimento per i giovani che vogliono praticare il calcio, offrendo appunto i mezzi, i metodi e le conoscenze necessarie per permettere ai ragazzi un corretto avviamento a questo sport attraverso occasioni di gioco costruttive dal punto di vista tecnico, fisico e morale. Si vuole dare prestigio e credibilità, attraverso la divulgazione del marchio SPAL, delle metodologie e del proprio credo sportivo alla Polisportiva Kalena, in modo che possa distinguersi nel proporre la propria attività giovanile sul territorio di appartenenza. Particolare rilevanza e attenzioni saranno poste anche agli aspetti socio-psico-pedagogici che, insieme all’area tecnico-tattica e condizionale, costituiranno la base del metodo proposto e destinato a tutti gli istruttori e allenatori della Kalena. Non mancherà inoltre l’aspetto ludico, fondamentale per il coinvolgimento attivo e l’adattamento e divertimento dei bambini: verranno a tal proposito organizzate manifestazioni di vario tipo durante tutta la stagione, dove saranno coinvolte tutte le categorie di atleti con le rispettive famiglie. «Sono molto soddisfatto dell’iniziativa – dichiara Nicolino Di Tullio allenatore dei Giovanissimi – e, il fatto stesso che ci vede impegnati nel rinnovarla, mi rende molto orgoglioso e fiducioso per la nuova stagione calcistica. Credo molto nei giovani ed avere la collaborazione di una grande Società come la SPAL ed i loro preziosi consigli tecnici, ci farà crescere e si avranno anche delle grandi opportunità. I genitori devono darci una grande mano per la buona riuscita di questa iniziativa. Si prospettano una splendida stagione sportiva e delle esperienze uniche da vivere per chi ama il calcio e lo sport in generale. Un particolare ringraziamento lo devo fare, a nome della Società, a Marco Aventi per la disponibilità e l’attenzione che ci ha dimostrato». «Con piacere torno in Molise a Casacalenda – afferma Marco Aventi della SPAL – il nostro rapporto con le affiliate deve essere duraturo nel tempo per dare i risultati sperati e per la crescita di tutto il movimento del settore giovanile. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Società Polisportiva Kalena ed in particolare alla prima squadra che, quest’anno, milita in Promozione. Ai piccoli calciatori l’augurio di continuare a divertirsi e ricordo loro che il calcio resta comunque un gioco».