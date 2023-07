Polisportiva Juvenes, trionfo di fair play: gli Allievi vincono la Coppa Disciplina regionale

Caffè Camardo è orgoglioso di essere partner del progetto calcistico giovanile della città, che rinnova la storia della JUVENES Campobasso di Izzi, Insogna, Lardieri e altri.

Il progetto unisce le esperienze del Mirabello e delle Acli, due realtà che a livello giovanile si confrontano con club professionistici. Il progetto è iniziato solo un anno fa, e ha già mostrato i primi frutti, con giovani promettenti che hanno suscitato l’interesse dei tecnici delle rappresentative regionali (Allievi, Giovanissimi e Juniores).

I ragazzi di Enzo Nunziata che hanno giocato il campionato Allievi oltre a esprimere qualità tecniche, si sono contraddistinti per il comportamento sul campo, conquistando la Coppa Disciplina regionale. Non c’è dubbio, quando si ottiene il primo posto nel campionato, si sente orgoglio da parte dei dirigenti e fierezza da parte dei ragazzi, gli stessi sentimenti si sentono quando un gruppo si aggiudica il primo posto nella Coppa Disciplina su 23 società.

Settore giovanile in ascesa, complimenti anche per i ragazzi che hanno partecipato al Campionato di Promozione, squadra guidata da Claudio Di Niro, che nel suo percorso sportivo si è fatta notare anche nelle zone alte della classifica evidenziando un attaccante come Arco che ha chiuso la stagione con 22 gol, un gruppo che nella prossima stagione può ambire a molto di più con l’ingresso di nuovi elementi.

Una Polisportiva Juvenes che nella prossima stagione può alzare il livello di qualità su tutti i fronti, e continuare a rispettare il fair play sul campo.