“Polis”, il progetto di Poste a sostegno dei piccoli comuni. A Roma oltre 100 sindaci molisani

Presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella, la presidente del consiglio Giorgia Meloni e tanti ministri del Governo

Antonella Iammarino

Davanti a 5 mila sindaci italiani, circa 100 sindaci molisani, una trentina di rappresentanti delle amministrazioni comunali e alle delegazioni regionali della stampa, Poste Italiane ha presentato stamani a Roma il progetto di prossimità Polis, rivolto ai comuni con meno di 15mila abitanti.

“Continueremo ad affiancare l’Italia, a contribuire alla sua trasformazione e a servirla, forti dell’esperienza che abbiamo accumulato durante la nostra lunga storia, con uno sguardo fiducioso verso il futuro”. Con queste parole la Presidente di poste italiane Maria Bianca Farina ha aperto i lavori dell’evento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a una decina di ministri e al vertice del Vaticano Cardinale Parolin.

Sono 7000 in tutto i Comuni interessati da questo progetto, che prevede la possibilità per i centri più piccoli di ottenere documenti o fare operazioni legate agli enti pubblici (Questura, Ufficio delle entrate ecc) e ridurre le distanze con i centri direzionali dei servizi attraverso un sistema telematico e assistenti specializzati.

“Dai piccoli centri si fa grande l’Italia” è lo slogan della scelta di Poste Italiane che ha deciso di rivoluzionare uffici e servizi contro uno spopolamento progressivo non solo al Sud ma anche molte aree del settentrione.

“Ringrazio Poste Italiane per aver mantenuto gli uffici postali nei piccoli paesi, dove l’ufficio postale è un punto di riferimento per la comunità come il medico o il farmacista – ha detto Mattarella- Non si abbracci la deriva di servizi ai cittadini delle aree minori”. Così un applaudito Mattarella ha messo la chiosa alla manifestazione.

“Polis è una sfida molto impegnativa che vuole supportare concretamente i nostri comuni più piccoli fornendo risposte efficaci e strumenti in un contesto, quello odierno, in cui siamo chiamati a operare senza personalismi e beghe politiche sulla pelle dei cittadini”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non ha esitato a ribadire l’esigenza di un’Italia unita soprattutto di fronte al resto del mondo: “Dobbiamo lavorare tutti insieme, responsabilmente, per avvicinare sempre di più le istituzioni ai cittadini e tornare ad essere un modello per gli altri paesi”.

“Lo sportello unico di prossimità, previsto da Polis, sarà un punto di accesso che contribuirà ad elevate la qualità della vita nei piccoli borghi – ha dichiarato il ministro Urso – Un sodalizio tra pubblico e privato che funzionerà se tutti facciano la nostra parte. A partire dai sindaci che verranno sostenuti con convinzione”.

E di sindaci molisani in sala ce n’erano una cinquantina, in rappresentanza di diverse zone della regione, per conoscere in che modo il progetto Polis potrà cambiare i loro territori così come è successo a Balme (To), il primo comune italiano in cui è stato realizzato e uno dei 40 che vedono il servizio già attivo.

I SERVIZI E I NUMERI DEL PROGETTO POLIS

DOCUMENTI DI IDENTITÀ (passaporto, carta di identità, tessera sanitaria, primo codice fiscale)

CERTIFICATI ANAGRAFICI

CERTIFICATI GIUDIZIARI

CERTIFICATI PREVIDENZIALI

ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SOLO

Gli uffici saranno trasformati completamente con

7000 atm evoluti

5000 colonnine di ricarica

4000 totem digitali

4000 vetrine digitali

1000 aree esterne attrezzate

1000 impianti fotovoltaici

40 uffici postali già completati

230 con lavori avviati

500 da terminare entro la fine del 2023

7000 quelli complessivi

2 miliardi le risorse investite, di cui una parte del Pnrr

Tutti gli altri dettagli e numeri sono sul sito di Poste Italiane in una sezione dedicata al Progetto Polis.

IL VIDEO IN ALTO

IN FOTO DI COPERTINA E IN BASSO GRUPPO DI SINDACI MOLISANI