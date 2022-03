Polina, bimba in fuga dalla guerra, continuerà a studiare a Isernia

L’abbraccio dei nuovi compagni di scuola alla San Giovanni Bosco di Isernia

Otto anni, tanti ne ha la piccola Polina in fuga dall’Ucraina invasa dalla Russia. Lei, la madre e la sorella maggiore sono arrivate a Iserna grazie all’accoglienza che hanno ricevuto dalla famiglia di Michele Iorio. Il cuore grande dei molisani batte forte per questa popolazione che da quasi venti giorni ormai è costretta a subire le drammatiche conseguenze dei bombardamenti da parte dell’esercito russo.Polina è stata iscritta alla seconda Elementare della scuola San Giovanni Bosco di Isernia ed oggi, come testimonia il video, è stata accolta a braccia aperte da tutti gli altri bambini che la frequentano. Qualche lacrima per l’emozione, poi i regali, tanti, per alleviare la tristezza.La vita continua.