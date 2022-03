Policoro Youth Contest, l’iniziativa per sostenere giovani imprese

E’ in programma mercoledì 23 marzo alle 18.15 presso la Sala Celestino V a Campobasso la premiazione dell’evento organizzato dall’Arcidiocesi di Campobasso–Bojano

E’ in programma mercoledì 23 marzo alle 18.15 presso la Sala Celestino V a Campobasso la premiazione del contest organizzato dall’ufficio del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano.

Il Progetto Policoro è l’ufficio pastorale della CEI che si occupa di evangelizzazione, formazione e orientamento per una ricerca attiva del lavoro dei giovani del territorio, nonché di accompagnamento e supporto di attività di autoimprenditorialità nell’ottica del bene comune e dell’economia civile, impegnandosi nell’ animazione territoriale e nello sviluppo di rete tra gli operatori e soggetti del Terzo settore.

POLICORO YOUTH CONTEST

E’ l’iniziativa per sostenere giovani imprese del territorio diocesano che sposino i valori del bene comune attraverso l’erogazione di un piccolo contributo a fondo perduto e una consulenza per una migliore realizzazione del proprio core business.

L’occasione sarà utile anche per presentare le opportunità di contributi e finanziamenti agevolati per l’avvio di impresa e per riflettere meglio su come essere giovani imprenditori oggi.

L’evento è aperto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore il futuro di questa nostra regione.