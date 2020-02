Polfer, il centrosinistra: «Il ministero dell’Interno ritiri la proposta di chiusura»

Nella mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, si evidenzia che «sale d’attesa, spazi ferroviari e parcheggi resterebbero senza vigilanza»

CAMPOBASSO. I gruppi del centrosinistra al Comune di Campobasso, Pd e La Sinistra per Campobasso, a firma dei consiglieri Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e Antonio Battista hanno presentato una mozione affinché «il Consiglio comunale faccia voti al ministero degli Interni perché ritiri la proposta della chiusura del posto di Polizia Ferroviaria a Campobasso».

«Le ultime notizie – scrivono – riportano di una proposta del Ministero degli Interni ai Sindacati per una soppressione del posto Polfer di Campobasso con gravi e pesantissime ripercussioni sulla sicurezza in ambito ferroviario e anche in città, considerata l’azione di prevenzione attualmente esercitata dalla Polizia Ferroviaria di Campobasso. La soppressione produrrebbe gravi conseguenze sulla sicurezza delle reti ferroviarie regionali. Se la decisione dovesse essere confermata, essa precluderà al capoluogo di regione la fondamentale presenza di un indispensabile presidio di sicurezza della rete ferroviaria e per la città, si pensi che ad Isernia il posto di Polizia ferroviaria è stato già chiuso da diversi anni causando il peggioramento tangibile delle condizioni di sicurezza di quei siti. Senza il Posto Polfer – concludono – si perderebbe infatti una attività di prevenzione del crimine e un filtro facente parte del sistema sicurezza di Campobasso, non ci sarebbe la vigilanza nelle sale di attesa, negli spazi ferroviari, nei parcheggi, generando un appesantimento notevole a carico della Questura di Campobasso»