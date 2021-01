Polemiche social su La Molisana, D’Egidio: «Tutelare una vera eccellenza del Made in Italy»

«La pasta La Molisana è un’eccellenza del nostro territorio, una pasta che negli anni ha saputo ritagliarsi una fetta di mercato importante in tutto il mondo. Le polemiche dei giorni scorsi hanno rischiato solo di danneggiare una delle migliori realtà produttive del nostro Molise». A intervenire sulle critiche che hanno investito l’azienda molisana la scorsa settimana è il consigliere regionale di Forza Italia, Armandino D’Egidio.

Come noto tutto ha preso il via dopo un post che raffigurava un formato di pasta, le “Abissine rigate”: a scatenare le critiche, anche feroci, la descrizione fornita che riporta a tempi passati. Parole che non sono passate inosservate sollevando polemiche.

«Non entro nel merito delle discussioni animose. Vorrei però rimarcare che la pasta La Molisana rappresenta una realtà produttiva considerevole, che oltretutto utilizza materie prima italiane. Basti pensare che l’acqua impiegata è quella del nostro Matese. Una vera e propria “arte”, quella dell’azienda molisana, che va dunque tutelata, soprattutto in un periodo economico difficile come quello attuale, caratterizzato da un pandemia che ha danneggiato – ha concluso D’Egidio – tantissime realtà produttive».