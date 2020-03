Polemica sulle commissioni consiliari, interviene il M5S: «Agire secondo legge»

TERMOLI. Interviene sulla polemica lanciata dal centrosinistra al Comune di Termoli relativo alla necessità, in un momento di emergenza nazionale, di convocare le commissioni consiliari il Movimento 5Stelle. «In un momento così difficile per tutti – affermano i consiglieri comunali – le polemiche e le divisioni, non aiutano nessuno. Come amministrazione e senza differenze tra maggioranza e minoranza, dobbiamo agire all’unisono per il bene del nostro paese. Questo è il nostro pensiero. Le commissioni consiliari, in questo momento, possono non essere la priorità per alcuni di noi, per altri si. Nel rispetto della legge, bisogna agire con scienza e coscienza. Convocare le commissioni, significa anche assumersi delle responsabilità nei confronti di tutti, perché se ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a superare questo momento è “stare a casa”, proprio dalle istituzioni non si può “essere costretti” a venir meno a questo impegno in favore del principio di rappresentanza dei cittadini in virtù del mandato ricevuto.

Una severa e profonda riflessione sul punto è necessaria. La nostra solidarietà al Sindaco, alle forze dell’ordine, ai volontari, e a tutte le persone che si stanno impegnando per superare questa crisi ed esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i cittadini di Termoli. Uniti ce la faremo. #IoRestoACasa».