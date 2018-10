Eccellenza. Poker del Real Guglionesi, pari tra Gambatesa e Acli Cb e Campodipietra

REDAZIONE SPORT

Vince e convince davanti al pubblico di casa il Real Guglionesi che si impone sul Pietramontecorvino con il punteggio di 4-2. Preferiscono non farsi male Polisportiva Gambatesa e Acli Campobasso e Campodipietra che terminano il loro incontro 0-0. Un pareggio a reti inviolate che muove la classifica di entrambe le formazioni. Rinviata per impraticabilità del terreno di gioco la partita tra il Bojano e la Frentania con il direttore di gara che ha aspettato, come da regolamento i consueti 45’ minuti prima di decidere di rimandare il match a data da destinarsi.