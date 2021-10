Poietika 2021: Reportage di matrimonio, Formare per Narrare

Sabato 16 ottobre alle 17,00 presso Palazzo Gil a Campobasso

Nell’ambito di Poietika 2021 sarà presentato domani sabato 16 ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Gil a Campobasso, l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al workshop di fotografia e scrittura “Reportage di patrimonio”. Il progetto promosso dalla Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’Associazione Cultura del Viaggio, svilupperà un percorso di formazione destinato a storyteller territoriali, al fine di creare una narrazione rinnovata (da dentro) di luoghi, identità, culture del Molise, attraverso fotografie e testi. Requisiti richiesti: motivazione, interesse, passione per raccontare un viaggio attraverso il proprio territorio usando due strumenti di espressione, il linguaggio universale e immediato della fotografia e il linguaggio antico e semre contemporaneo della scrittura.

Ad illustrare il progetto, insieme al presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, ci sarà Claudio Bocci, già presidente nazionale di Federculture ed esperto di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, consigliere delegato di Ravello Lab e presidente dell’associazione Cultura del Viaggio nonchè Antonio Politano, fotografo e giornalista (La Repubblica e National Geographic Italia), direttore di “Sguardi”, rivista online di fotografia e viaggio di Nikon Italia, curatore del programma del Festival della Letteratura di Viaggio.