Poiana ferita su un albero: salvata da una ragazza

Durante una passeggiata nella natura incontaminata dei boschi tra Carovilli e San Pietro Avellana, una ragazza di Isernia, Francesca Nocera, grazie al suo amore e passione per la natura e gli animali, ha scorto sul ciglio della strada appollaiata su un muretto una bellissima poiana. Francesca ha notato subito che era in difficoltà e ha iniziato a seguirla. La poiana era ferita, aveva una zampetta rotta che le penzolava, attaccata al corpo grazie ad un lembo di pelle e mostrava un’ala compromessa che non riusciva ad aprire del tutto, tutto ciò le consentiva di fare solo brevi voli tra un albero e un altro. Durante il suo percorso il rapace è finito su un grande albero di quercia nel quale è rimasto impigliato a testa in giù e nonostante gli estenuanti sforzi non riusciva a liberarsi, anche perché indebolito in quando in virtù delle sue precarie condizioni di salute appariva malnutrito.

Francesca si è attivata per trovare un modo per salvarlo. Vista l’altezza dell’albero era impossibile arrampicarsi, quindi immediatamente venivano allertati i Carabinieri Forestale Biodiversità della Riserva MAB di Monte di Mezzo ed i vigili del fuoco di Isernia che sono intervenuti, quest’ultimi con autoscala con la quale hanno raggiunto la poiana, dandole la possibilità di liberarsi.

Anche se poi non è stato possibile riuscire a prenderla e prestarle le dovute cure perché è volata via. Sicuramente la poiana, grazie a Francesca, potrà sperare di vivere e di continuare a volare.