Poggio Sannita, si alza il sipario sulla manifestazione “Adotta un alveare”

Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Api e altri insetti impollinatori giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione e la loro scomparsa minaccia la catena alimentare e la biodiversità. In questa ottica, su iniziativa ASPAG – Associazione Agroalimentare Poggese, che dal 2016 annovera la quasi totalità degli imprenditori di settore operanti a Poggio Sannita e nell’agro poggese, è stata organizzata l’interessantissima manifestazione: “Adotta un alveare”.

«Il nostro progetto – sottolinea Domenico Palomba, presidente di ASPAG – nasce dall’esigenza di aiutare concretamente le api e gli apicoltori che le curano, dando la possibilità a chiunque di avvicinarsi a questo incredibile mondo. L’ idea è quella di coinvolgere quanti più possibili vorranno aderire al progetto, ricevendo ogni utile informazione divulgativa in merito».

Responsabile di “Adotta un alveare” è Mariolino Palomba, giovane apicoltore del posto: “Chiunque può adottare un alveare personalmente oppure può farne un regalo veramente originale per un amico o per un familiare e soprattutto per i bambini”. Pronto anche lo slogan: “Con l’adozione anche tu da oggi puoi essere ‘complice’ di una fondamentale azione di cambiamento!” Aderendo all’iniziativa, si ha il diritto ad una quota di miele a seconda pacchetto prescelto : Fuco € 30,00 per 1 anno; prodotto 1 Kg di Miele + omaggio a sorpresa; Operaia € 55,00 per 1 anno; prodotto 2 Kg di Miele + omaggio a sorpresa; Regina € 110,00 per 1 anno; prodotto 5 Kg di Miele + omaggio a sorpresa.

«Oggi e nei prossimi fine settimana di agosto – precisa infine Mariolino Palomba – nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid, saremo in piazza XVII Aprile a Poggio con un nostro stand divulgativo per promuovere la manifestazione. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa potranno venirci a trovare direttamente nei siti degli alveari per trascorrere una giornata nei nostri apiari, visitare l’arnia di api da loro adottata e vivere l’esperienza dell’apicoltore. Per informazioni e iscrizioni i nostri contatti sono, tel.: +39 388 091 1745 – mail: liberiliberi2020@libero.it . Ricordando che per le adozioni ci sarà tempo fino al 30 novembre 2020».