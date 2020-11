Poeti del Sud e Voci dal silenzio. Vincenzo Rossi per il Molise

Un’operazione letteraria che si pone come necessità di far conoscere i poeti del Sud è la collana curata con profonda e attenta partecipazione da Bonifacio Vincenzi per la Macabor Edizioni. Sette i volumi già pubblicati altri in via di pubblicazione con l’attenzione rivolta ai poeti e a quelli del Sud in particolare, spesso i più dimenticati e meno conosciuti. Questo settimo volume monografico dedicato al linguaggio poetico di Beppe Salvia ( Potenza 1954- Roma 1985) che ha come sottotitolo “ la vita si sconta con la solitudine” ci presenta l’autore, il suo magma poetico, le sue opere con interventi critici e ampia bibliografia. Fra le pubblicazioni postume di Salvia, Un solitario amore ( a cura di Emanuele Trevi e Flavia Giacomozzi, Fandango). Il volume Sud i Poeti si completa con una sezione intitolata Antologia dei poeti del Sud e una rivolta ai Poeti del Sud scomparsi intitolata Voci dal silenzio. Per il Molise è presente Vincenzo Rossi, scomparso sette anni fa il 6 novembre del 2013, con introduzione biobibliografica, nota critica e tre composizioni poetiche, tra queste Verdi terre una delle più rappresentative del suo mondo poetico “…Vieni con me a ricercare/in queste verdi terre/ le nostre profonde radici/ la certezza di antichi gesti/ i passi lenti il respiro di foglia/ la nuda semplicità dei sassi…” . Nella presentazione di Carmine Chiodo dal titolo Vincenzo Rossi, poeta innamorato della sua terra si legge tra l’altro “…La sua poesia si colloca prepotentemente nel nostro tempo segnato da lacerazioni e controsensi; aspetti fedelmente registrati dal poeta che sempre con linguaggio chiaro, essenziale delinea momenti e situazioni della nostra vita contemporanea.[…] Poesia utile quella di Vincenzo Rossi, in quanto ci fa riflettere sulle nostre condizioni esistenziali attuali, sugli orrori e la brutalità compiuti dalla mano omicida dell’uomo sempre più irriducibile nemico della natura e dei valori più autentici e sani, dei quali si è completamente dimenticato.” Il curatore nonché editore Bonifacio Vincenzi ha in programma di dedicare prossimamente a due poeti molisani Sabino D’Acunto e Vincenzo Rossi le monografie della collana Sud i poeti.

Maria Stella Rossi