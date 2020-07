“Poesia senza tempo nel Nostro Tempo”, appuntamento all’11 luglio

“Poesia senza tempo nel nostro tempo” . I Vincitori della rassegna verranno premiati in quel di Guardialfiera l’11 luglio 2020 dopo la messa in ricordo di Domenico Simi De Burgis, officiata da S.E. Mons. Angelo SPINA che avrà inizio alle 18,00. Il successo conseguito, oltre 50.000 letture, migliaia di like, poeti da tutta Italia, oltre 600 mail, dichiara fedeltà alla poesia ed ai poeti. Questi, verranno così premiati con i disegni originali tratti dal libro illustrato a cura di Antonietta Aida Caruso e la pergamena della Giornata Mondiale della Poesia, bene dell’Umanità. Di seguito i premiati ed il programma completo :

Poesia più letta :

1^ classificata – di Rosalia RUGGIERO “ Come Meteora “

2^ classificata – di Virginia MACCHIAROLI MUCCIACCIO “ Il Pensiero “

3^ classificata – di Mina CAPPUSSI “ Immagini – Emozioni “

1^ classificata – di Enzo BACCA “ Questa Pietà “

2^ classificata – di Filomena DOMINI “ Lo sguardo del tempo “

3^ classificata – di Teresa FABIANO “ Il tempo che scorre “

1^ classificata – di Pasquale DI LENA “ L’Accue “

2^ classificata – di Pina DI NARDO “ ‘ Na Mamma Muderna “

3^ classificata – di Rosanna PALAZZO “ U’ Ua’ Jastron “

1^ classificata – di Marilena FERRANTE “ Donna Violata “

2^ classificata – di Mario ANTENUCCI “ Perché mio Dio “

3^ classificata – di Iliana ONESTI “ Misericordioso Amore “.

Menzione speciale a premi :

1^ classificata – di Lorenzo LOMMANO “ Labbra “

2^ classificata – di Carlo BOSNA “ Vento Freddo “

3^ classificata – di Giovanni MUCCIO “ Il tempo “.

Programma :

11 luglio 2020 ore 17,30/ 17,45 Adunanza poeti;

ore 18,00 Messa di commiato in onore del fautore della Giornata Mondiale della Poesia

Domenico Simi De Burgis – Cattedrale di Guardialfiera;

ore 19,00 Premiazione Poeti

Presenti alla cerimonia :

Sua Eccellenza Mons. Angelo SPINA arcivescovo diocesi Ancona Costanzo CASCAVILLA Lino RUFO Amministratori Locali e Regionali

La cerimonia si terrà nel pieno rispetto delle norme Anti/Covid. Un ringraziamento speciale all’inossidabile Vincenzo Di Sabato ed al Centro Studi 2000 “N. Perazzelli” di Guardialfiera.