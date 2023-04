Podio in Sardegna per due atleti molisani all’Open di karate

Un’altra trasferta ricca per l’Asd Karate Team Isernia, che c’entra questo attesissimo appuntamento con entrambi i fratelli Di Lemme, che portano a casa una splendida medaglia d’oro vinta da Alessandro nella categoria Cadetti 57kg ed una medaglia di bronzo ottenuta da Davide nella categoria U14 45kg.

Un trasferta molto importante che oltre a consentire ai due atleti isernini di guadagnare punteggi per il ranking nazionale FIJLKAM ha dato ad entrambi maggiore forza e sicurezza nelle proprie capacità perché sia Alessandro che Davide, nelle rispettive finali, hanno avuto la meglio su due avversari ostici che da sempre rappresentavano un ostacolo difficile da superare, parliamo di De Stefano Emanuele in forza allo Shizoku Avellino verso cui si è presa la rivincita dell’Open di Toscana Alessandro e del siciliano Petralito Salvatore de Team Karate Bartolo su cui ha riscattato la propria posizione Davide ceduta sempre all’Open di Toscana.

Un risultato che consolida la posizione di vertice della Karate Team Isernia nell’esprimere un Karate di alto profilo e che è già al lavoro per accompagnare in una nuova trasferta i propri atleti convocati, grazie alle medaglie conquistate nell’ultimo anno, al collegiale Nazionale i prossimi 6-7-8 aprile a Riccione; gli atleti d’interesse Nazionale sono Alessandro e Davide Di Lemme e Mattia Rago che proprio in questi ultimissimi giorni ha ricevuto la notizia di essere stato selezionato insieme ad Alessandro per i CTR games.