«Pochi centimetri di neve, ma nessuna pulizia davanti alle scuole»

L’associazione “Salviamo il quartiere Vazzieri” torna ad accusare l’attuale amministrazione comunale

CAMPOBASSO. L’associazione “Salviamo il quartiere Vazzieri” di Campobasso denuncia la mancata pulizia e i disagi conseguenti in prossimità degli edifici scolastici. «Negli edifici scolastici di proprietà comunale che ospitano nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado “il Comune – hanno scritto in una nota – si occupa di pulire i percorsi di accesso alle strutture (marciapiedi esterni e ingressi)…”. Così funzionano le disposizioni dettate dai piani neve, in quasi tutte le città italiane. Quasi, perché a Campobasso ciò non vale. Al Comune del capoluogo del Molise, con una amministrazione a cinque stelle, il servizio offerto per la pulizia delle strade per pochissimi centimetri di neve è a una stella».

Nella foto in allegato «è rappresentata la situazione aggiornata ad oggi, 7 febbraio 2020, dinanzi alla scuola dell’infanzia di via Alfieri. L’ingresso è utilizzato da personale, da giovani mamme (alcune in dolce attesa) e da centinaia e centinaia di bambini (perché il plesso è direttamente collegato alle scuole medie poste più sotto). Ma nessuno, e sottolineiamo nessuno, dal Comune di Campobasso, si è degnato di attivarsi dinanzi alla scuola per rimuovere neve e ghiaccio. La strada, come si può facilmente notare dalla foto è posta in discesa e dunque il pericolo per i tanti genitori ma soprattutto alunni, è raddoppiato. A Vazzieri – osservano – ormai l’attuale amministrazione è completamente assente. Ha chiuso gli occhi nel recente passato su gravissime irregolarità amministrative che abbiamo segnalato e documentato, chiude costantemente gli occhi sulla manutenzione del verde pubblico (che pure abbiamo ampiamente segnalato) e, giusto per non farsi mancare nulla, chiude gli occhi anche sul rispetto di norme che andrebbero garantite per l’offerta di servizi essenziali al cittadino. Grazie – concludono ironicamente – ancora una volta».