PNRR, variazioni di bilancio e povertà educativa: convocato il consiglio comunale di Isernia

Il Consiglio Comunale di Isernia è convocato per domani, martedì 29 novembre, alle ore 17.30. in prima convocazione e il giorno mercoledì 30 novembre, alle ore 17.30, in seconda convocazione. Quattordici gli argomenti in discussione: 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI. 2) Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 22 del 19 gennaio 2021 f concernente criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63. Scorrimento graduatoria. Erogazione dei contributi a carico dei comuni. Variazione di Bilancio. RATIFICA DELIBERA DI G.C. n. 220 DEL 19/10/2022. 3) Trasporto diversamente abili – Variazione di Bilancio – RATIFICA DELIBERA DI G.C. n. 221 DEL 19/10/2022. 4) Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa (Legge 4 agosto 2022, n. 122) – Variazione urgente al Bilancio ex art. 175, comma 4 del TUEL – RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 238 DEL 08/11/2022. 5) VARIAZIONE D’URGENZA AL D.U.P. 2022-2024 ed al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4. del D.Lgs. 207/2000).NUOVI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR – Missione 5, Inclusione e Coesione. Componente 2 Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Misura 3, Investimento 3.1. Sport ed Inclusione Sociale. Cluster 1. – RATIFICA DELIBERA DI G.C. n. 239 DEL 08/11/2022. 6) “Fondo regionale di solidarietà Covid” (DGR n. 436/2020) – Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione avanzo di amministrazione RATIFICA DELIBERA DI G.C, N. 241 DEL 08/11/2022. 7) Covid-19 – Ristoro alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastici – Variazione urgente al Bilancio ex art. 175, comma 4 del TUEL – RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 240 DEL 08/11/2022. 8] VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 3, del D.Lgs. N. 267/2000). Introiti derivanti dalle concessioni di loculi ed ossari nei cimiteri di Isernia Capoluogo e della frazione di Castelromano. 9) Presa d’atto della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica / Ambito di Consolidamento e dell’insussistenza dell’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2021. 10) Modalità di gestione delle entrate comunali. Gestione diretta dell’IMU, della TASI e della TARI. Affidamento in concessione a terzi della gestione complessiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale ex Legge 160/2019. Affidamento diretto all’Agenzia delle Entrate della riscossione coattiva delle altre entrate dell’Ente. 11) MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. VARIAZIONE al D.U.P. 2022-2024 ed al B.P.F. 2022-2024 – ANNUALITA’ 2023. 12) VARIAZIONE AL B.P.F. 2022/2024. 13) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel. Sentenze esecutive – Regolarizzazione somme pignorate. 14) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175. COMMA 3 del D.Lgs. 267/2000) a seguito dell’aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2022 e conseguente variazione FCDDE.