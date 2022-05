Pnrr, Toma: “Serve accelerare le procedure di approvazione degli atti”

Il governatore a Sky Tg24: “Noi stiamo lavorando in maniera coordinata, la Regione Molise è diventata un esempio virtuoso a livello nazionale sull’utilizzo dei fondi europei. Vogliamo trasferire lo stesso modello sulla gestione del Pnrr”

“Il Governo ha fatto un grandissimo lavoro con la predisposizione del PNRR, abbiamo finalmente le risorse e l’opportunità di intervenire su molti settori che possono concretamente cambiare il volto dei nostri territori e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ciò premesso, però, credo sia opportuno adesso velocizzare i processi.

Gli esperti inviati dall’Esecutivo nell’accompagnamento all’esecuzione del PNRR devono contribuire a sbloccare in maniera decisiva le procedure degli atti che istruiscono. Diversamente si rischia di entrare in una palude burocratica che può allungare i tempi di realizzazione dei progetti. Noi stiamo lavorando in maniera coordinata, la Regione Molise è diventata un esempio virtuoso a livello nazionale sull’utilizzo dei fondi europei. Vogliamo trasferire lo stesso modello sulla gestione del PNRR”.



Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, nel corso di un’intervista questa mattina, mercoledì 18 maggio, andata in onda su SkyTg24.