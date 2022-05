PNRR, Toma: “Riforme urgenti per il paese. Sburocratizzare e velocizzare”

“Il Governo Draghi ha lavorato in maniera straordinaria sul PNRR. Adesso, però, bisogna curare l’execution, diversamente si rischia di perdere opportunità che difficilmente rivedremo. A mio avviso occorre snellire tutte le procedure burocratiche, che in alcuni casi sembrano invece raddoppiate, e accelerare i processi”. Lo ha dichiarato Donato Toma, Presidente della Giunta Regionale del Molise, nel corso di un intervista andata in onda questa mattina su Tgcom24.