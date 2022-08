Pnrr, sport e sociale: finanziati due progetti del comune di Isernia per un milione e mezzo di euro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, ha reso noto che sono stati finanziati i due progetti presentati dal Comune di Isernia nell’ambito dell’avviso ‘Sport e Inclusione Sociale’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse complessive sono pari a un milione e mezzo di euro, somma destinata alla realizzazione di due impianti sportivi in località Le Piane.Il primo progetto, finanziato con 1.300.000 euro, è relativo alla realizzazione di una struttura indoor in cui poter praticare pallavolo, basket, calcio a 5, ginnastica e scherma. Il secondo progetto, finanziato con 200.000 euro, riguarda un impianto outdoor per il salto in lungo, il getto del peso, la corsa piana e ad ostacoli, il lancio del giavellotto e un bike park per l’educazione stradale dei bambini. Ci sarà, inoltre, uno spazio per attività sportive dedicate a persone diversamente abili e con ridotte capacità motorie.Il Sindaco di Isernia ha espresso soddisfazione per le risorse finanziarie ottenute, utili a realizzare strutture importanti per lo sviluppo della città.Il bando ‘Sport e Inclusione Sociale’ ha come finalità quella di interventi tesi a favorire il recupero delle aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi che guardino a una moderna cultura dello sport, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale.