Pnrr Sanità, 50 milioni per il Molise. Toma: “Schede d’intervento inviate ai ministeri”

Qualche settimana fa il presidente, in qualità di commissario ad acta, aveva firmato tre decreti attivando le risorse previste dal Piano. Sottoscritto anche l’Accordo di programma per il gruppo Stellantis a Termoli

Altro passo avanti per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per la Sanità del Molise con l’invio ai ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze del relativo Pnrr in vista della conclusione dei passaggi approvativi necessari per giungere alla ratifica entro il prossimo 31 maggio. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Donato Toma, all’apertura dei lavori del Consiglio regionale di oggi, venerdì 11 marzo.

Qualche settimana fa il governatore, nel suo ruolo di commissario ad acta alla Sanità, aveva firmato tre decreti con i quali sono state approvate le schede d’intervento previste dalla Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attivando risorse pari a quasi 50 milioni di euro. Le schede faranno parte dell’Action Plan, a corredo dell’approvazione del Cis tra la Regione Molise e il Ministero della Salute.

In particolare sono previste opere strutturali e infrastrutturali per le Centrali Operative Territoriali di Boiano, Venafro e Termoli; per gli Ospedali di Comunità di Venafro e Larino; per le Case di Comunità di Riccia, Trivento, Boiano, Agnone, Isernia, Venafro, Frosolone, Castelmauro, Montenero di Bisaccia, Larino, Santa Croce di Magliano, Termoli e Campobasso. In programma anche interventi per il San Timoteo di Termoli.

Il presidente Toma ha anche dato notizia all’Aula della sottoscrizione dell’Accordo di programma, stipulato con i vari soggetti istituzionali e privati interessati, per lo stabilimento automobilistico di Termoli. L’accordo era già firmato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Invitalia, ed è in via di sottoscrizione da parte della società competente del Gruppo Stellantis. I contenuti dello stesso – ha concluso il governatore – saranno resi noti più avanti.