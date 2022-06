Pnrr, occasione per il Molise. Convegno del Pd organizzato da Stefano Buono

Pnrr, Piano nazionale di rilancio e resilienza, come trasformare in opere pubbliche e infrastrutture reali la pioggia di denaro diretta agli enti locali?

Una domanda non da poco conto, sulla cui risposta si stanno arrovellando il cervello politici e tecnici. La verità è che l’Europa viaggia a una velocità, gli enti periferici italiani sono spesso ostaggio di norme, vincoli e pareri che si trasformano in una vera e propria palude invalicabile. Bisogna quindi ragionare sul come trasformare e adeguare le procedure. Per questo, con una apprezzabile iniziativa Stefano Buono, referente regionale di Base Riformista e consigliere comunale del Pd, ha organizzato, nella suggestiva cornice storica della dimora Del Prete, uno delle più belle residenze nobiliari di Venafro, un Forum a cui sono stati invitati quadri, amministratori e parlamentari del partito democratico. E che Venafro fosse il posto ideale per parlare di infrastrutture lo testimonia la situazione di emergenza in cui vive la città per la carenza di collegamenti viari. Al forum del pd sono stati invitati anche i parlamentari, il senatore Alessandro Alfieri, referente nazionale di base riformista, che è intervenuto telefonicamente, ed Andrea Romano, deputato, membro della commissione infrastrutture.